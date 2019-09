Bewoner blust zelf brand in slaapkamer: “Afgelaste scholencross is onze redding geweest” Jef Van Nooten

24 september 2019

13u51 0 Ravels Aan Dorp in Poppel (Ravels) is dinsdagmiddag brand uitgebroken in de slaapkamer van een woning. Bewoner Louis Van de Pol kon de vlammen grotendeels zelf bestrijden met een poederblusser. “De afgelaste scholencross is onze redding geweest. Anders waren we gaan kijken en was heel ons huis uitgebrand.”

De brand brak dinsdag rond het middaguur uit. Het waren de bewoners zelf die het vuur opmerkten. “Toen we ’s middags het licht wilden aandoen, merkten we dat er geen elektriciteit was”, vertelt Louis Van de Pol. “We zijn gaan zoeken wat de oorzaak was van die elektriciteitspanne. Op de benedenverdieping zagen we niks vreemd. Maar toen ik op de bovenverdieping aankwam, merkte ik dat één van de slaapkamers in brand stond.”

De vlammen hadden al een gat in het plafond van de slaapkamer geslagen en een houten balk stond in brand. Bewoner Louis Van de Pol aarzelde geen seconde en haastte zich naar de wagen om een brandblusser te halen. “In afwachting van de brandweer heb ik de vlammen grotendeels zelf kunnen blussen. Met twee kleine poederblussers uit de auto en een groter blusapparaat van de buren. Zeker met die grote brandblusser gingen de vlammen goed uit”, zegt Louis.

De bewoners prijzen zichzelf gelukkig dat ze thuis waren en zo de brand vrijwel meteen hebben ontdekt. “Normaal zouden we naar de scholencross zijn gaan kijken. Maar die was afgelast door de slechte weersvoorspellingen”, vertelt Louis Van de Pol. “Als de scholencross was doorgegaan, hadden we de vlammen niet opgemerkt en was wellicht heel ons huis uitgebrand. Die afgelaste scholencross is onze redding geweest.”

De brandweer vermoedt dat de brand is ontstaan door een kortsluiting aan een lichtarmatuur. De pompiers hebben het laatste smeulende hout geblust en de woning verlucht. “Er is een gat in het plafond en alles ziet vuil (roetschade, red.) boven”, besluiten de bewoners. “Gelukkig hebben we nog snel een paar spullen uit de slaapkamer kunnen redden. We hebben alles snel van de muren getrokken zoals een fotocollage met foto’s van onze kleindochter die we drie jaar geleden hebben moeten afgeven. Die fotokader heeft een grote emotionele waarde.”