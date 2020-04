Bestuurder zwaargewond bij ongeval op kruispunt Miko Jef Van Nooten

06 april 2020

16u44 10 Ravels Op het kruispunt van de Noord-Brabantlaan en de Steenweg op Mol in Turnhout is maandagvoormiddag rond 10.20 uur een bestuurder zwaargewond geraakt.

Bestuurder M.K. uit Ravels werd door een andere wagen aangereden toen hij van op de Noord-Brabantlaan de Steenweg op Mol wilde indraaien. Hij is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In de andere wagen raakte bestuurder R.C. uit het Nederlandse Kesteren lichtgewond. Ook hij is naar het ziekenhuis afgevoerd.