Ben en Ilse zoeken al twee weken naar hondje Kuma: “Beloning voor de gouden tip” Wouter Demuynck

11 augustus 2019

18u02 2 Ravels Na twee weken is het Ravelse koppel Ilse Van Dijken en Ben Segers nog steeds naarstig op zoek naar hun 7-jarige hond Kuma, die het op een lopen zette tijdens een wandeling in Kasterlee. Een speurhond wees inmiddels aan dat Kuma zeer waarschijnlijk meegenomen is in een auto. De eigenaars loven een beloning uit voor de gouden tip die hen naar Kuma leidt.

Een vriendin van Ben en Ilse paste eind juli op Kuma, een 7-jarige Shiba Inu, aangezien zij toen op vakantie waren in Spanje. Op 29 juli liep het fout tijdens een wandeling aan Bosdellen in Kasterlee. “Op de voorlaatste dag van onze vakantie kregen we telefoon: Kuma was gaan lopen. Ze was een andere hond tegengekomen die haar wilde aanvallen en daarop heeft ze zich uit haar bandje gerukt”, doen Ilse en Ben hun verhaal. “Toen we terugkwamen van onze vakantie, zijn we meteen tot 1.30 uur ‘s nachts gaan zoeken. Maar die nacht en ook alle dagen nadien vonden we niets. Toen heb ik alles op Facebook geplaatst en ook Lostdogzzz gecontacteerd. Ook zoeken met een wildcamera en haar voederbakje bracht echter geen soelaas.”

Tijdens hun zoektocht hebben de eigenaars en enkele vrienden ook talrijke flyers opgehangen, asielen en dierenartsen opgebeld en ten slotte ook een speurhond ingehuurd. “Die heeft het spoor van Kuma nagelopen en op de hoek van Neerzijde en de Hof van Loostraat is die hond gaan zitten, wat betekent dat Kuma daar in een auto is meegenomen. Het spoor was immers ineens helemaal weg. Als dat met een fietser gebeurt, zou het spoor geleidelijk aan vager worden.” De vraag is nu of Kuma gestolen is, of meegenomen is door iemand die het hondje wilde binnenbrengen bij een asiel. “Het kan allebei, maar in de asielen zit ze niet. Daarom beginnen we meer te denken dat ze bij iemand thuis zit. Wie tips heeft of wroeging krijgt, kan anoniem mailen naar info@lostdogzzz.be. Ook in een asiel kunnen ze anoniem binnengebracht worden. Het hoeft niet via ons te gaan.”

Doodlopend spoor

Nu blijkt dat Kuma ergens opgepakt is, hebben de eigenaars nergens nog een spoor. “Nu zitten we vast, daarom proberen we via de verschillende mediakanalen schot in de zaak te krijgen. Wie de gouden tip heeft over Kuma, kan alvast rekenen op een beloning van ons.” Ben en Ilse hebben meerdere honden, maar Kuma was de enige die ook binnen zat. Ze wordt dan ook erg gemist. “Normaal ligt ze altijd bij ons in de zetel, ze is een beetje onze oogappel. Ook naast ons kindje van 1 komt ze vaak liggen.”

Wie tips heeft, kan bellen naar Ben via het nummer 0494/40.63.54 of mailen naar info@lostdogzzz.be. “Kuma is vooral zwartkleurig met een beetje bruin. Veel mensen denken dat het een husky is, maar het is wel degelijk een shiba, want ze is maar 30 cm groot.”