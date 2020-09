Axel Van Den Broek start met twee op twee: “Bij aspiranten slechts drie keer verloren” Hans Fruyt

22 september 2020

11u08 0 Ravels In Vorselaar veroverde Axel Van Den Broek, de eerstejaarsnieuweling uit Ravels, de provinciale veldrittitel. Voor de jonge kerel van Acrog-Tormans Balen BC de tweede zege op rij. De lijn die hij bij de aspiranten inzette lijkt hij gewoon door te trekken.

Axel Van Den Broek is aan zijn laatste maanden in het shirt van de ploeg uit Balen bezig. Op 1 januari stapt hij over naar Callant-Pauwels Sauzen, de jeugdploeg van het veldritteam Pauwels Sauzen-Bingoal. Voor die overstap heeft de jonge kerel één goeie reden.

“Tom De Kort is al vier jaar mijn trainer, toen hij aan de slag ging bij het team van manager Jurgen Mettepenningen besliste ik om mee de overstap te maken”, verduidelijkt Axel Van Den Broek die in Turnhout aan het derde jaar van de sportschool begon. “Ondanks heel wat wegwedstrijden niet konden doorgaan omwille van de corona heb ik toch een degelijk programma kunnen afwerken. Bij de aspiranten heb ik nog acht wedstrijden kunnen rijden. En ik ben ook actief in het mountainbiken. In het veld kende ik in Herentals al een goeie start. Daar won ik met een halve minuut voorsprong. In Vorselaar stond ik bij de start op de eerste rij. Bovendien vertrok ik uitstekend. Ik dook als eerste het veld in en kwam ook als eerste aan de trappen. Beter kon niet. Meteen had ik een kleine voorsprong. Heel groot werd die bonus niet, ik heb tijdens de cross geen gas kunnen terugnemen.”

Zander Tielens werd in Vorselaar tweede, Senn Bossaerts derde. Axel Van Den Broek mag de rest van het veldritseizoen in het shirt van Antwerps kampioen rijden. Volgende week zaterdag rijdt hij de regionale cross in Kasterlee. Voor hem wordt het Belgisch kampioenschap in Meulebeke in januari de grootste uitdaging. Daar zal hij het shirt van Callant-Pauwels Sauzen dragen. “Neen, druk ondervind ik niet, ook al probeer ik overal waar ik aan de start verschijn de zege te pakken”, besluit Axel Van Den Broek. “Het belangrijkste is dat ik op de fiets veel plezier maak. Bij de aspiranten verloor ik in het veld slechts drie keer. Die lijn doortrekken zal niet makkelijk zijn.”