Autobestuurder vijfde keer in enkele maanden betrapt op drugs achter het stuur Jef Van Nooten

14 november 2019

Agenten van de lokale politie Kempen Noord-Oost hebben woensdagnamiddag in Poppel (Ravels) een autobestuurder betrapt onder invloed van drugs.

De agenten merkten het voertuig rond 15 uur op. Omdat de eigenaar van de wagen een verleden heeft voor rijden onder invloed van drugs ging de politie tot een controle over. “Het gaat om een twintiger met een cannabisverslaving. Ook woensdag testte hij positief op drugs in het verkeer. Het is al de vijfde keer in enkele maanden dat hij zo betrapt wordt”, vertelt Ward Vanhees, woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost.