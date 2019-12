Auto’s botsen op Krommendijk: bestuurster gewond Jef Van Nooten

10 december 2019



Aan Krommendijk in Poppel (Ravels) zijn maandagnamiddag twee auto’s op elkaar gebotst. In één van de wagens raakte bestuurster J.A. uit Poppel gewond. Ze is naar het ziekenhuis afgevoerd.