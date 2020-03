40 maanden cel voor zakenpartner die met geweld 140.000 euro terug eist na faillissement Jef Van Nooten

04 maart 2020

15u17 0 Ravels Twee mannen die in november 2018 Twee mannen die in november 2018 een brutale home invasion hebben gepleegd in de Merellaan in Poppel (Ravels) zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden. Ook de Nederlander die het plan beraamd had, krijgt 40 maanden gevangenisstraf.

Twee mannen belden op 22 november 2018 om 19 uur ’s avonds aan bij een woning in de Merellaan in Poppel (Ravels). Ze bedreigden de bewoner met een vuurwapen en eisten 140.000 euro. Ze moesten uiteindelijk zonder geld weer vertrekken omdat de bewoner geen cash geld in huis had.

Faillissement

Onderzoek wees uit dat de opdracht voor de home invasion was gegeven door Lodewijk S., de voormalig zakenpartner van de zoon van het slachtoffer. “Lodewijk S. heeft samen met de zoon van het slachtoffer een zaak opgericht in Bosnië”, verduidelijkte het openbaar ministerie tijdens het proces. “Toen de zoon ziek werd, heeft S. het bedrijf alleen verder gerund, maar dat heeft geleid tot een faillissement. In juni 2018 heeft S. een brief aan voormalige zakenpartner gericht waarin hij 86.000 euro opeiste.” Met de nodige interesten erbij zou de schuld in totaal zo’n 140.000 euro bedragen, het bedrag dat de overvallers eisten van de vader van de voormalige zakenpartner van S.

Voorwaardelijk

Voor de twee uitvoerders van de home invasion is de gevangenisstraf van 40 maanden volledig effectief. Voor opdrachtgever Lodewijk S. zijn 15 maanden van die celstraf voorwaardelijk uitgesproken.