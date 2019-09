40-jarigen zoeken leeftijdsgenoten voor reüniefeest Jef Van Nooten

12 september 2019

11u33 2 Ravels Een groepje 40-jarigen uit Ravels wil een reünie organiseren met alle leeftijdsgenoten uit het dorp. Wie in 1979 geboren is, is op vrijdag 22 november welkom in zaal Molenhof in Ravels.

“Wie in 1979 geboren is en opgroeide in Ravels of Ravels-Eel of er intussen verzeild is geraakt, is welkom op een feestje dat we dit najaar organiseren met een paar enthousiaste 40-jarigen”, klinkt het bij het feestcomité.

Het 40-jarigenfeest vindt op vrijdag 22 november vanaf 19.30 uur plaats in zaal Molenhof in Ravels. Voor een avondje herinneringen ophalen, gezellig bijkletsen en versteld staan over hoe snel de tijd gepasseerd is. Wij regelden hiervoor met plezier een all-in formule met drank, eten en een top DJ. Ook je partner is van harte welkom”, aldus nog het feestcomité.

Deelname aan het feest kost 45 euro. Inschrijven kan via 40in2019@gmail.com.