21 lindebomen aan kiosk in Poppel worden gekapt: “Ze rotten van binnenuit” Jef Van Nooten

09 november 2019

07u29 2 Ravels De lindebomen aan de kiosk in het centrum van Poppel (Ravels) worden eerstdaags gekapt. De bomen zijn van binnenuit aan het rotten en daardoor instabiel geworden. Ze worden vervangen door andere exemplaren.

De kapwerken worden wellicht op 15 november uitgevoerd. Meer dan twintig bomen zullen verdwijnen. “Ze zijn van binnenuit aan het rotten, waardoor ze instabiel zijn”, klinkt het bij de gemeente. “Uit veiligheidsoverwegingen werd er beslist om alle 21 lindebomen te verwijderen en ze te vervangen door nieuwe. Het betreft hier enkel de lindebomen. De beuken naast het oud-gemeentehuis worden behouden.”

Groene karakter

Om het plein na de kapwerken dezelfde uitstraling te geven, werd er voor gekozen om de plantgaten meteen opnieuw op te vullen met een lindeboom met een grotere plantmaat van 22 à 24 cm diameter. “Door het meteen opnieuw aan te planten, behoudt het plein rondom de kiosk in Poppel zo zijn groene en landelijke uitstraling. Ravels is een landelijke gemeente en het gemeentebestuur hecht er veel belang aan om dat groene karakter ook in de toekomst te kunnen behouden.”