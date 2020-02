200 standhouders verwachten 20.000 bezoekers op Agridagen Jef Van Nooten

28 februari 2020

13u55 0 Ravels In Weelde (Ravels) is vrijdagochtend de derde editie van de vernieuwde Agridagen van start gegaan. Het landbouwevenement duurt drie dagen en verwacht in totaal 20.000 bezoekers.

De Agridagen zijn een beurs waar de veehouder van vandaag op een professionele en gezellige manier kan kennismaken met de nieuwste producten en trends uit de landbouwsector te bieden hebben. De focus van de Agridagen ligt opnieuw op de pluimvee-, varkens- en rundveehouderij. In de marge worden ook tal van seminaries en prijskampen georganiseerd.

Standhouders

“Ravels is drie dagen lang hét centrum van de landbouw”, klinkt het bij het gemeentebestuur van Ravels. “Onze plattelandsgemeente is het ideale decor voor de derde editie van de Agridagen. Op de landbouwbeurs worden dit weekend 20.000 mensen verwacht. Meer dan 200 standhouders uit de pluimveehouders, varkensboeren en ook de rundveesector zullen vertegenwoordigd zijn in Weelde Depot.”

De landbouwbeurs gaat door in de hallen van Weelde Depot. De toegangsprijs bedraagt 11 euro, kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen.