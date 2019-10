100ste bloedgift voor schepen Jef Van de Pol Jef Van Nooten

20 oktober 2019

08u25 1

Het Rode Kruis in Ravels heeft Jef Van de Pol in de bloemetjes gezet. De schepen voor onder andere Cultuur en Sociale Huisvesting werd bedankt voor zijn honderdste bloedgift. Als geschenk voor die prestatie kreeg hij een fles wijn overhandigd door Krisje. Jef Van de Pol trekt sinds 25 jaar iedere drie maanden – dus vier keer per jaar – naar het Rode Kruis in Ravels om bloed te geven. Deze maand was het de honderdste keer.