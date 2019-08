“Al 30 jaar uw marktslager": Luc en José vieren jubileum Jef Van Nooten

20 augustus 2019

14u33 0 Ravels Luc Bruurs en José Van Dijck uit Poppel (Ravels) vieren deze week een jubileum. Het is exact 30 jaar geleden dat ze een marktbeenhouwerij overnamen. Sindsdien verkopen ze wekelijks vlees op de markten in Turnhout, Mol, Herentals en Westerlo. Hun klanten vieren deze week mee. “We ronden de prijzen af”, zegt Luc.

Luc Bruurs en zijn echtgenote José Van Dijck werkten dertig jaar geleden allebei in loondienst bij dezelfde beenhouwerij. In augustus 1989 kregen ze de kans om hun droom van een eigen zaak te realiseren. “Ik las in de krant een artikel dat er een marktbeenhouwerij over te nemen stond. Ik ben er meteen naar toe gereden en heb de beenhouwerij overgenomen”, blikt Luc Bruurs terug. “Het was een unieke kans. In die tijd was het heel moeilijk om op de markt terecht te komen. Er waren toen nergens plaatsen vrij. Je moest echt vechten voor een plaats op de markt. Maar samen met de beenhouwerij konden we ook een plaats op vijf markten overnemen.”

Dertig jaar later staan Luc en José nog altijd op vier van die markten: Turnhout, Herentals, Mol en Westerlo. “We hebben al die jaren geprobeerd om zoveel mogelijk zelf te maken. gerookt spek, boerenham, geraakt paardenvlees, ossenvlees, … Alles maken we zelf. De klanten appreciëren dat waardoor we een vast cliënteel hebben opgebouwd. We verkopen ook ons eigen rundvlees: van koeken die we zelf mesten en slachten.”

Om het dertigjarig jubileum te vieren, rondt Luc Bruurs deze week zijn prijzen af. “Wie 15,90 euro moet betalen, betaalt 15 euro”, geeft hij als voorbeeld.