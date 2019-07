Zin om te pingpongen? Ga dan naar de Zomerbib CVDP

04 juli 2019

12u10 0 Ranst Zaterdag opent in Ranst de Zomerbib. Inwoners zullen de komende maanden op deze ontmoetingsplaats voor de bib kunnen vertoeven om te lezen, pingpongen of iets te drinken.

Het doel van dit nieuwe concept is het stimuleren van de sociale cohesie. “We zouden graag jong en oud samen zien in de Zomerbib”, legt Stefan Oorts van de Jeugddienst uit. “We doen ons best om de ruimte mooi in te kleden zodat ze uitnodigt om even te blijven zitten.” Er zullen ook nog andere activiteiten plaatsvinden zoals yogasessies, kleinkunstoptredens, een rommelmarkt en vertellingen.

Deze zaterdag opent de Zomerbib officieel om 11 uur. Een schepen zal dan een lint doorknippen en voor bezoekers zijn er hapjes. Kinderen kunnen er met een zelfgemaakt winkeltje cake en drank verkopen. Schrijfster Kim Renuka Van Kuyk zal ook haar nieuwe kinderboek voorstellen.

De zomerbib zal elke dag open zijn tot en met 17 augustus.