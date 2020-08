Zesjarige vriendjes Cesar en Gidde rapen zwerfvuil met hun tractor CVDP

07 augustus 2020

14u47 0 Ranst De zesjarige vrienden Cesar en Gidde (6) gingen deze week zwerfvuil rapen in natuurdomein Vrieselhof.

De jongens wonen vlakbij het Vrieselhof in Oelegem en besloten er deze week zwerfvuil te gaan rapen. Gewapend met een tractor, kar, borstel en vuilzak ging het duo aan de slag. Anderhalf uur later was de aanhangwagen goed gevuld en keerden de vrienden moe maar voldaan weer naar huis.