Woning aan Bredabaan onbewoonbaar na brand Jasper van der Schoot

09 september 2020

14u23 0 Ranst De brandweer heeft vanmiddag moeten ingrijpen voor een brand in een woning aan de Bredabaan in Ranst. Het ging om een keukenbrand, vermoedelijk veroorzaakt door een frietpot die niet goed was afgezet. De bewoner van het pand is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Vroeg deze middag rukte de brandweer uit naar aanleiding van een melding van een brand in een huis in Ranst. Het vuur begon in de keuken achter in het gebouw en verspreidde een dik rookgordijn door de woning. Door de hitte bestond er een groot risico dat het vuur zou uitslaan naar de bovenverdieping, maar dat heeft de brandweer kunnen voorkomen. Het vuur is inmiddels geblust, maar de woning in kwestie is onbewoonbaar verklaard.

De bewoner is afgevoerd naar het ziekenhuis vanwege te zware rookinhalatie. Uiteindelijk heeft de politie het huis afgesloten.