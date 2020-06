Weg met prikkeldraad en metalen hekken: Vrieselhof plaatst met ‘Kempense vekens’ vleugje erfgoed op domein CVDP

10 juni 2020

11u40 1 Ranst Op het Provinciaal Groendomein Vrieselhof zijn herinrichtingswerken aan de gang om het diverse landschap met bossen, graslanden en parkzichten nog aantrekkelijker te maken. Met de plaatsing van twee Kempense vekens geeft de beheerploeg de natuurwerken een vleugje erfgoed mee.

Met het project ‘Kempens Veken’ wil Regionaal Landschap de Voorkempen met steun van het Europees landbouwfonds de identiteit en het karakter van de Kempen versterken. Kempense vekens waren vroeger vast onderdeel van ons landschap. Het is de benaming voor een poort gebruikt als afsluiting van akkers en graslanden. De typische poorten werden vroeger ‘veken’ genoemd. Met de opkomst van metalen hekken en prikkeldraad verdwenen ze uit het landschap.

Het is een tamelijk arbeidsintensieve job, maar als je de stammen schilt, zijn ze minstens 20 jaar bestand tegen gure weerselementen Frank Peeters

De oproep van Regionaal Landschap de Voorkempen in 2017 om dit stukje vergeten landschapsgeschiedenis terug in het straatbeeld te brengen, krijgt gevolg. Paul Geysels, een handige harry van de onderhoudsploeg van het Vrieselhof en de Kesselse Heide, ging aan de slag met de handleiding. Dat resulteerde in twee vekens die je vanaf nu tegenkomt tijdens je wandeling op de nieuw ingerichte stukken op het noordelijke deel van domein Vrieselhof.

Acacia

Ploegverantwoordelijke Frank Peeters licht verder toe: “Voor de poorten recupereerden we verwijderde robiniastammen uit de Kesselse Heide. Deze acaciasoort leent zich uitstekend voor de vervaardiging van poorten en heeft een hoge weerstand tegen aantasting door insecten en rot. Het is een tamelijk arbeidsintensieve job, maar als je de stammen schilt, zijn ze minstens 20 jaar bestand tegen gure weerselementen.”

Jan Ostermeyer vult aan: “Op deze graslanden staan geen grazers. De vekens moesten dan ook geen dwarsliggers hebben om dieren op de percelen te houden. Hier zien we een uitgepuurde, elegante versie van het Kempens veken.”

Knutselen tijdens coronatijden

Sinds het begin van de coronacrisis kreeg Regionaal Landschap de Voorkempen bericht van tal van nieuwe trotse eigenaars die zelf een veken maakten. Ostermeyer concludeert dat het timmeren van een veken een ideale corona-activiteit was.

Meer informatie over het Kempens veken vind je op de website van Voorkempen.