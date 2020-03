Vrieselhof organiseert wandeling in de schemering: “We gaan op zoek naar nachtdieren” CVDP

04 maart 2020

13u09 1 Ranst Op zondag 29 maart organiseert het natuurdomein zijn jaarlijkse gegidste wandeling. Het nieuwe thema is ‘Verborgen leven in Vrieselhof ‘.

Het Vrieselhof organiseert jaarlijks rondleidingen in zijn natuurdomein. Dit jaar is het thema daarvan ‘Verborgen leven’. “We krijgen vaak vragen over dieren met een verborgen levenswijze zoals bijvoorbeeld reeën en bevers. Omdat ze zich niet snel laten zien, vragen mensen zich af of ze hier wel zijn”, vertelt domeinwachter Jeroen. “Er zijn ook dieren die weinig gezien worden omdat ze ‘s nachts actief zijn. Tijdens onze wandeling door de schemering vergroten we de kans om nachtdieren zoals bosuilen en vleermuizen te spotten. Als het niet lukt om de verborgen dieren te zien, kunnen we achteraf filmpjes tonen van de camera’s op ons terrein.”

De wandeling vertrekt om 19 uur aan het bezoekerscentrum en eindigt omstreeks 21 uur. Er zijn twee gidsen voor 25 personen voorzien. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Reserveren kan vanaf aanstaande maandag via de website.