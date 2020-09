Vrieselhof organiseert infowandeling: “Samen met domeinwachter veranderingen onder de loep nemen”



CVDP

02 september 2020

17u42 0 Ranst Het afgelopen jaar werd er flink gewerkt in het Provinciaal Groendomein Vrieselhof. Een aantal grote en kleinere terreinwerken zijn achter de rug en leverden al een eerste resultaat. Daarom wordt er begin oktober een infowandeling georganiseerd.

Wil je meer weten over het natuur- en erfgoedbeheerplan dat hierbij aan de basis lag? Kom dan op zaterdag 3 oktober om 14u naar het Bezoekerscentrum Vrieselhof. Samen met de domeinwachter ga je het terrein op en neem je de veranderingen onder de loep. Deelnemen is gratis maar om praktische redenen moet je jouw deelname vooraf registreren; dat kan vanaf 7 september via de website.

Eind juni 2019 startten de werkzaamheden voor de natuurinrichting van het Vrieselhof. Grote en kleine terreinwerken van het natuur- en erfgoedbeheerplan moeten op termijn een extra stimulans bieden aan bedreigde dier- en plantensoorten. Verschillende ingrepen beogen een meer natuurlijk functionerend valleisysteem. Door de afgraving van opgehoogde percelen en het plaatsen van overloopconstructies ontstaan in de vallei de juiste omstandigheden voor waardevolle ‘natte natuur’. Hierdoor verkleint ook de kans op overstromingen stroomafwaarts.