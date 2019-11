Vlonderpad in Oelegem leidt vanaf dit weekend wandelaars over moerasgebied CVDP

26 november 2019

14u57 2 Ranst Dit weekend zullen bezoekers voor het eerst kunnen wandelen over het vlonderpad in Oelegem. Deze verhoogde wandelweg verbindt het Provinciaal Groendomein Vrieselhof met het fort van Oelegem.

Na een maand werken aan het Vlonderpad zal de houten wandelweg vanaf dit weekend openen voor bezoekers. “Over enkele dagen wordt er nog een parkreglement van het Vrieselhof geplaatst en vanaf dan is het vlonderpad toegankelijk voor wandelaars en rolstoelgebruikers. Aan fietsers vragen we om andere toegang van het domein te gebruiken”, vertelt Frank Peeters van het Vrieselhof. De officiële inhuldiging van het vlonderpad zal in het voorjaar plaatsvinden.

Een vlonderpad is een verhoogd wandelpad gemaakt uit houten planken. Het vlonderpad in Oelegem werd aangelegd om wandelaars door het moerassig gebied van het Groot Schijn te leiden. “De eiken planken bevatten groeven en zijn ingesmeerd met een gel met ruwe zandkorrels. Met deze antisliplaag voorkomen we dat de planken in deze vochtige omgeving glad worden.”

Bomkrater van tijdens WO II

Wie over het vlonderpad wandelt, zal ook een bomkrater van tijdens de Tweede Wereldoorlog passeren. “Er kwam toen een V1-bom op de grond tot ontploffing. De explosie maakte een krater met een doorsnede van een tiental meter.” Deze krater wordt vandaag gebruikt als een biotoop voor waterplanten en amfibieën. Om genoeg zonlicht op het water te brengen werden een aantal omliggende bomen geveld.

Het vlonderpad is een onderdeel van het natuurinrichtingsproject van het Vrieselhof waarmee de Schijnvallei in ere hersteld wordt. “Met grote en kleine terreinwerken zullen we op termijn een extra stimulans bieden aan bedreigde dier- en plantensoorten. De aanwezige populaties vleermuizen, de rivierdonderpad en de kleine modderkruiper zullen hopelijk in aantal stijgen.” Het volledige project zal in de zomer voltooid worden.