Vers kapitaal moet standenbouwer Total Concept opnieuw doen groeien Kristof De Cnodder

20 augustus 2019

14u35 0

Na een moeilijke periode ziet de toekomst van de Ranstse firma Total Concept – die onder andere standen bouwt op beurzen en festivals – er weer wat rooskleuriger uit. De Sterzelly holding werd recent voor de volle honderd procent eigenaar van Total Concept en kondigt een extra kapitaalsinbreng aan om opnieuw te kunnen groeien.

Total Concept bestaat sinds 2005 en is gevestigd aan de Ter Stratenweg. Het bedrijf doet aan standenbouw in binnen- en buitenland, maar maakt ook lichtreclame en verzorgt het interieur van bedrijven. Tot voor kort waren er twee aandeelhouders, die allebei voor vijftig procent eigenaar waren, maar Sterzelly kocht de andere vennoot intussen uit.

“In de loop der jaren was Total Concept wat ondergefinancierd geraakt”, legt Walter Lommaert van Sterzelly uit. “Na de overname gaan we nu vers kapitaal inbrengen. Op die manier geven we CEO Eric Noterman – die eind 2018 in dienst kwam - de financiële armslag om de werking van Total Concept verder op punt te stellen. Total Concept kende een moeilijke periode, maar die is nu bijna achter de rug. Van een honderdtal werknemers zijn we terug moeten gaan naar 65. Stilaan zijn we klaar om weer bijkomende mensen – zij het met andere profielen - aan te werven.”