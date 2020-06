Vandaal grijpt naar de keel met nieuwe single Triomf Videoclip brengt beelden van sterke menselijke verhalen CVDP

19 juni 2020

13u00 0 Ranst Broechemnaar Nick Martinet brengt vandaag als Vandaal een nieuw nummer uit. Voor de videoclip van ‘Triomf’ zocht hij naar beelden en verhalen van ‘echte mensen’. De #niemandkrijgtonsklein is goed op weg een heuse beweging te worden.

Vandaal is het Nederlandstalige pop-/hiphop-project van singer-songwriter Nick Martinet. Voor deze nieuwe single werkte hij wederom nauw samen met producer Manic Youth. Ze luiden alvast de muzikale zomer in met hun intense single Triomf. Het nummer gaat over twee mensen die elkaar in de donkerste periodes van hun leven steeds zijn blijven steunen.

“Ze zijn samen blijven vechten en in elkaar blijven geloven. Daardoor zijn ze nu sterker dan ooit”, vertelt Nick Martinet. “Triomf heeft dus toch een happy end. We proberen met goede songs emotie om te zetten in muziek. Door het universele thema, merkten we snel dat we een gevoelige snaar raakten bij velen.” Met de poppy vibe die onder deze kille, doch hartverwarmende song zit, doet het nummer denken aan Snelle, Gers Pardoel en Milow.

Sterke verhalen

Vandaal lanceerde enkele weken geleden een online oproep met de vraag of mensen hun verhaal wilden delen. “De respons was enorm. We vonden het ongelooflijk mooi dat mensen zulke sterke beelden en verhalen durfden tonen. De beelden gingen over verlies, ziekte, geweld, wanhoop of depressie. Verhalen waar ieder mens zich in kan herkennen.”

Zo stuurde Matthew zijn laatste en enige foto samen met zijn overleden tante. “Ze is vorige maand plotseling overleden. We hadden een hele sterke band. Het laatste dat ze tegen me zei was ‘love you, vent’. Haar overlijden heeft veel schade met zich meegebracht, maar ik kom er wel sterker uit.”

#niemandkrijgtonsklein

Omdat Vandaal verschillende vragen kreeg van mensen om de verhalen terug te beleven, werd de website www.niemandkrijgtonsklein.be in het leven geroepen. Via deze website, kan iedereen nu zélf ook deel uitmaken van de beweging die #niemandkrijgtonsklein is geworden.

Een selectie van de meest treffende beelden maakt deel uit van de videoclip. ‘Triomf’ wordt vandaag gereleased door Creek Records en is terug te vinden op alle streaming platformen, sociale media en YouTube.

Meer informatie over Vandaal vind je op hun website www.vandaal.be