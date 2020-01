Van den Nestlaan vanaf maandag afgesloten voor verkeer CVDP

29 januari 2020

15u20 3 Ranst De Van den Nestlaan in Ranst wordt vanaf maandag 3 februari afgesloten voor verkeer in beide richtingen. De oorzaak hiervan is de nieuwe fase van rioleringswerken voor de herinrichting van het kruispunt met Slijkstraat en Sint Jozef.

De rioleringswerken in de Van den Nestlaan zouden volgens de oorspronkelijke planning op 27 januari starten. Het kruispunt met Sint Jozef zou vanaf dan tot half maart volledig afgesloten worden voor al het doorgaande verkeer. Deze werken werden een week uitgesteld. “De reden van het uitstel zijn de omleidingsborden die niet tijdig klaar waren”, vertelt burgemeester Johan De Ryck. “De bedoeling is dat hierop de namen van de handelaren duidelijk vermeld worden samen met hoe ze te bereiken zijn. Ondertussen werden de borden geplaatst en zou de afsluiting van de Van den Nestlaan vanaf maandag 3 februari kunnen ingaan.”

De werken in de Van den Nestlaan zijn onderdeel van de herinrichting van het kruispunt met de Slijkstraat en Sint Jozef. De rijweg zal worden opengebroken omdat er drie buizen in de grond gestoken worden, onder andere voor riolering. De straat zal ook verlengd worden en er komt een volwaardig dubbelrichting fietspad van drie meter breed. “De werken in de Van den Nestlaan zullen volgens het schema van de aannemer klaar zijn in april. Als alles volgens de planning verloopt zou de weg dan terug opengesteld worden voor zowel auto’s als fietsers.”