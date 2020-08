Vallei van Tappelbeek kan toch ontwikkeld worden tot bedrijventerrein: goed nieuws voor boer Jos CVDP

Ranst Het gebied van de vallei van de Tappelbeek tussen de E313 en het Albertkanaal in Broechem kan dan toch ontwikkeld worden tot een bedrijventerrein. Voor Boer Jos (82) is dit goed nieuws omdat zijn grond daardoor terug stijgt in waarde.

De vallei van de Tappelbeek ligt tussen het Albertkanaal en de vallei van de Kleine Nete in de gemeenten Ranst en Zandhoven. Ooit had de overheid de intentie om die zone op termijn te ontwikkelen voor industrie, maar daar kwam men op terug. In 2016 startte de Vlaamse Overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan om de vallei tot natuurgebied te maken. Na de verwerking van de bezwaren en adviezen stelde de Vlaamse Regering een jaar later het plan definitief vast.

Tijdens het openbaar onderzoek voor het RUP liepen er in Ranst bezwaarschiften binnen. Verschillende mensen spraken zich uit tegen de bestemmingswijziging naar een natuurgebied, waaronder de gepensioneerd fruitteler Jos Moortgat (82). “Heel deze wending kost mij handenvol geld. Ik bezit 5,5 hectare grond in het gebied. Een paar jaar geleden bood een houtzagerij me vier miljoen euro, op voorwaarde dat de zone zou worden ontwikkeld”, legde hij toen uit. “Die mensen wilden laden en lossen langs het kanaal, maar dat gaat dus niet door. Wat mijn grond nu nog waard is? 5 euro zeker? Wie is nu geïnteresseerd in een bos waar je niets mag? Zelfs landbouw mag hier niet meer.”

Begin juni vernietigde de Raad van State de besluiten tot voorlopige en definitieve vaststelling van het RUP. Hierdoor bestaat er terug de mogelijkheid voor de ontwikkeling van het gebied tot een bedrijventerrein.