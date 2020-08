Turkse herders in beslag genomen week na bijtincident: “Voor eigenaar zijn honden goedkoop alarmsysteem” Caroline Van de Pol

19 augustus 2020

14u56 0 Ranst De twee honden die op 11 augustus in Ranst een hondje en zijn eigenaar aanvielen, werden door de burgemeester in beslag genomen en in een hondenpension geplaatst. Buurtbewoners reageren opgelucht. “Een week na het bijtincident waren de honden alweer ontsnapt. Iedereen in de buurt was bang om er te wandelen.”

Vorige week dinsdag werd de politie verwittigd dat er twee Turkse herders rondliepen op de Ranstsesteenweg. Een persoon die met een hond aan het wandelen was op de wandelweg naast het voetbalveld werd aangevallen. Het hondje werd doodgebeten en de persoon moest met kwetsuren aan zijn hand overgebracht worden naar het ziekenhuis. De brandweer bracht de loslopende dieren terug naar de plaats waar ze gehuisvest waren. Burgemeester Johan De Ryck (N-VA) vaardigde een tijdelijk verbod uit om met de betrokken honden op de openbare weg te komen. Hij verplichtte de eigenaar ook om zijn dieren te plaatsen in een eigen kennel of aan de ketting, voor zo lang het onderzoek lopende is.

Gisteren nodigde de burgemeester de eigenaar uit op een hoorzitting om verdere bestuurlijke maatregelen te nemen. “Omdat er na dit gesprek twijfels rezen of de voorlopige maatregelen voldoende waren om ervoor te zorgen dat de honden niet opnieuw zouden uitbreken, werd er beslist om de honden bestuurlijk in beslag te laten nemen”, vertelt burgemeester Johan De Ryck. De honden zullen tijdelijk in een hondenpension verblijven tot er een veilige huisvesting kan voorzien worden.

Klachten

Volgens een buurtbewoner wordt er al een tijdje geklaagd over de Turkse herders. “Ze blaffen heel luid tijdens de ochtend en de avond. Het lijkt alsof de eigenaar er niet naar omkijkt en zijn honden gebruikt als goedkoop alarmsysteem.” Volgens haar ontsnapten de honden gisteren voor een tweede keer. “Ze liepen rond half 8 ‘s morgens weer los rond. Gelukkig wandelde er toen net iemand met een grote hond waardoor ze zijn gaan lopen. Na het bijtincident had de burgemeester gezegd dat de honden aan de ketting moesten, maar dat was duidelijk niet gebeurd.”

Nu de honden in beslag zijn genomen kan de buurt terug opgelucht ademhalen. Burgemeester Johan De Ryck laat weten dat de Ranstenaren terug in alle rust kunnen wandelen of fietsen tussen de Profeetstraat en de Ranstsesteenweg. “Ik ben blij dat de honden in beslag genomen zijn”, vertelt de buurtbewoner. “De man die wandelde met het doodgebeten hondje was niet de eigenaar. Het moet voor de eigenaars verschrikkelijk zijn om zo je hond te verliezen. Ik wens hen en de aangevallen man veel sterkte toe. Na het incident durfden hondeneigenaars uit de buurt niet meer te wandelen aan de Ranstsesteenweg, dus hopelijk kan nu iedereen weer buiten komen zoals vroeger.”