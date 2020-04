Tuincentrum Van Nuffelen start met levering aan huis CVDP

01 april 2020

17u29 0 Ranst Omdat bloemen- en plantencentrum Van Nuffelen in Broechem moest sluiten wegens de coronamaatregelen, start de zaak met het leveren van planten aan huis.

Dirk Van Nuffelen is al 32 jaar zaakvoerder van het tuincentrum. Na een moeilijk jaar door de wegenwerken aan de Van den Nestlaan, zorgt nu ook het coronavirus voor verminderde inkomsten. “We zochten naar een manier om ons bedrijf levend te houden”, vertelt hij. “We werken al samen met twee bloemenverzendorganisaties maar die liggen nu ook stil, dus daarom zullen mijn zoon en vrouw zelf onze planten leveren aan huis.”

Klanten kunnen bloemen, planten, groentenplantjes en kruiden bestellen via het nummer 03 485 68 55 of mailen naar info@tuincenter-vannuffelen.be. Meer informatie over het tuincentrum vind je op de website of op de Facebookpagina.