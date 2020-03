Truck en personenwagen botsen: brandweer moet bestuurster bevrijden Sander Bral

04 maart 2020

10u57 0 Ranst Een vrachtwagen en een personenwagen zijn woensdagochtend tegen elkaar geknald in de Dorpsstraat in Ranst. De brandweer moest ter plaatse komen om de bestuurster van de wagen veilig uit haar voertuig te krijgen. De vrouw raakte gewond.

Het ongeluk vond plaats om half tien in de ochtend. Het is niet meteen duidelijk waarom de truck en de auto tegen elkaar botsten. Dat wordt onderzocht door de lokale politie. Na de klap zat de bestuurster van de personenwagen van het merk Fiat gekneld. De brandweer moest de deur uit haar wagen knippen om het slachtoffer in veiligheid te brengen.

De trucker kwetste zich niet. Terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden, was er hinder in de Dorpsstraat.