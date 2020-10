Trainingspraktijk RevaFit2520 opent in Broechem: “Samenwerking tussen kinesisten en personal trainers”



Caroline Van de Pol

02 oktober 2020

11u16 3 Ranst Revafit2520, een multidisciplinaire praktijk en trainingsstudio, heeft deze week zijn deuren geopend in Broechem. In de gloednieuwe praktijkruimte worden kinesitherapie, personal training en post-revalidatietraining aangeboden.

RevaFit2520 is een samenwerking tussen twee Broechemse ondernemingen. “Ik heb vijf jaar geleden B-fit opgericht om coaching te geven over training en voeding”, vertelt personal trainer Thomas Van de Vel. “Het team kinesitherapeuten onder leiding van Dave Swinnen is ondertussen al 16 jaar aan het werk. We kwamen op het idee om samen te werken als een multidisciplinair team. De disciplines kinesitherapie en training en coaching worden vaak als afzonderlijk gezien, maar het heeft voordelen om ze te combineren”, legt hij uit.

“In de nieuwe praktijk is er een ruimere visie voorzien op het ‘leren bewegen’, revalideren en trainen”, vertelt Dave Swinnen. “Bovendien worden er verschillende behandelingstechnieken toegepast zoals manuele therapie en individueel aangepaste behandelingen (zoals onder andere dry needling en taping). Ons team heeft een uitgebreid netwerk in verschillende milieus van zowel actieve sporten als voetbal, basketbal, volleybal en fietsen. We richten ons ook op mensen die beweging belangrijk vinden in het algemeen. Reeds jaren is er een nauwe samenwerking tussen dit team en verschillende sportclubs.”

Pijnklachten

In de nieuwe setting in de Gustaaf Peetersstraat 10/a wordt kinesitherapie, personal training en post-revalidatietraining aangeboden. De kinesitherapeuten en personal trainers maken er gebruik van vernieuwend materiaal. “RevaFit2520 richt zich op de lichamelijke aspecten van het functioneren”, legt Thomas Van de Vel uit. “We helpen klanten met het behandelen van pijnklachten, het revalideren na een blessure, het sterker worden in een sport of gewoon fitter door het leven te gaan.” De semi-private personal training in groepjes van 2 tot 5 personen is een nieuw concept in Europa. “De deelnemers doen eerst een gezamenlijke opwarming en werken nadien aan hun eigen trainingsprogramma. Het maakt personal training goedkoper en werkt bovendien motiverend dankzij de groepssfeer.”

Meer informatie over RevaFit2520 vind je op de Facebookpagina en website.