Tennisclub Ranst legt padelterreinen aan: “Vanaf juni kunnen de spelers er terecht” Caroline Van de Pol

14 mei 2020

19u32 8 Ranst Tennisclub Ranst startte gisteren met de aanleg van padelterreinen. Als alles volgens plan verloopt, kunnen er vanaf begin juni zowel leden en niet-leden in open lucht padel spelen.

Padel is een racketsport die zowel eigenschappen van tennis als van squash bevat. Twee teams van twee spelers nemen het tegen elkaar op op een rechthoekig terrein dat is omringd met U-vormige wanden. Na contact met die wand blijft de bal in het spel, waardoor de rally’s langer worden dan bij tennis.

In Tennisclub Ranst worden momenteel twee padelterreinen gebouwd. “We hopen dat het zo veel mogelijk mensen van Ranst en de omgeving aantrekt. Als dat het geval is, willen we in de toekomst ook nog een derde veld aanleggen”, vertelt voorzitter Els Diddens. Gisteren startten de graafwerken, vandaag werd de bekisting gelegd en morgen wordt het beton gegoten. Over drie weken zouden de nieuwe terreinen klaar moeten zijn. De padelspelers zullen er bijna heel het jaar lang terecht kunnen: alleen als het regent of vriest kan je het niet outdoor spelen.

Online reservering

De padelterreinen zullen zowel aan leden als niet-leden verhuurd worden. “Voor de losse verhuur zullen we 5 euro per persoon vragen, dus 20 in totaal. We gaan ook werken met een vorm van abonnementen waarmee je altijd kan spelen.” Spelers zullen met een applicatie online het terrein reserveren en betalen. Ze krijgen dan een code waarmee ze de terreinen kunnen betreden. De lichten zullen een kwartier voor de start automatisch aanspringen en een kwartier na het einde uitgaan.

Els hoopt dat de nieuwe padelterreinen een succes worden. “We kregen al veel positieve reacties toen het nieuws van de terreinen op Facebook werd gepost. We gaan binnenkort ook nog affiches ophangen en daarmee hopen we dat zo veel mogelijk mensen hun weg naar de club vinden.”