Spanningen in appartementsgebouw lopen hoog op na inbreuk op coronaregels: “Onze gezondheid wordt bewust in gevaar gebracht” Ben Conaerts

13 april 2020

20u02 0 Ranst In een appartementsgebouw in het centrum van Ranst lopen de spanningen dezer dagen hoog op. Eén bewoner lapt de coronamaatregelen aan zijn laars lapt en brengt daarmee de andere bewoners in gevaar. Zij trekken nu aan de alarmbel: “Deze situatie is niet houdbaar.”

De overlastproblemen in het appartementsgebouw slepen al een dikke twee jaar aan, maar bereiken deze coronaperiode een trieste climax. “Het gaat om één sociale huurder, een alleenstaande vrouw, die de coronamaatregelen aan haar laars lapt”, doet een van de bewoners het verhaal. Hij wil zelf anoniem blijven. “De afgelopen week zijn er twee niet-bewoners bij haar komen intrekken, en regelmatig zien we ook haar ex-man op bezoek komen. Iedereen zou in zijn kot moeten blijven, maar hier is het een komen en gaan van mensen. Zondag, nadat we nog maar eens de politie hadden opgetrommeld, is de situatie geëscaleerd en heeft de ex-man vanaf het balkon opzettelijk staan hoesten en spuwen richting de balkons van de andere bewoners. Dat is volstrekt onaanvaardbaar.”

De bewoners trekken dan ook aan de alarmbel. Zij willen dat de bewoner in kwestie zo spoedig mogelijk uit het appartement wordt gezet. Maar omdat uithuiszettingen tijdens de coronacrisis verboden zijn, is dat niet meteen haalbaar. “Nochtans is het duidelijk dat deze situatie niet langer houdbaar is”, gaat de bewoner verder. “Hier wonen zeventien gezinnen die zich perfect aan de geldende maatregelen houden, maar wiens gezondheid momenteel in gevaar wordt gebracht door één asociale medebewoner. Vele bewoners zijn al wat ouder en astmatisch en behoren dus zelfs tot de risicogroep. We maken ons bijzonder veel zorgen en hopen dat er op een of andere manier toch een oplossing kan worden uitgewerkt.”

Burgemeester Johan De Ryck (N-VA) was maandag niet bereikbaar voor commentaar.