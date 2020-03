Sofie biedt online coaching tijdens de coronacrisis: “Met een positieve mindset kan je iets mooi maken van deze periode”



CVDP

25 maart 2020

19u40 0 Ranst Life coach Sofie (35) uit Ranst biedt online coaching advies tijdens de coronacrisis. Via een privéaccount zal ze als mindset en quarantaine expert dagelijks tips geven aan haar leden.

Sofie De Bleser werkt al tien jaar als life coach en wil haar steentje bijdragen tijdens deze moeilijke tijden. Daarom start ze vandaag met een Instagramaccount met online coaching voor mensen die problemen ervaren tijdens het thuis zitten. “Ik wil hen leren positief denken, hun focus verleggen, angstgevoelens overwinnen en stress reduceren. Ook bij andere vragen kunnen ze dagelijks bij mij terecht.”

De coaching zal via een Instagramaccount gegeven worden om leden te laten connecteren. “Velen ervaren eenzaamheid tijdens deze periode. Met het account kunnen de mensen elkaar virtueel leren kennen.” Op het account komen ook vier experts aan het woord om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. “Er komt een voedingsexpert die bijvoorbeeld leert hoe je met zo weinig mogelijk naar de winkel te gaan, zo veel mogelijk eten hebt. Ze komt ook uitleggen hoe je je beter kan voelen dankzij gezonde voeding. Verder komt er ook een stresscoach, een burn-out coach en een motivational mindset coach spreken.”

Quarantaine expert

Sofie heeft ervaring met leven in quarantaine omdat ze zelf een lange tijd thuis moest blijven. “Vier jaar geleden moest ik maandenlang platliggen voor mijn zwangerschap. Nadien beviel ik van een zoon met een handicap die ‘s nachts weinig sliep en veel zorg vereiste. Ik werd chronisch ziek door vermoeidheid, wat ervoor zorgde dat ik nog minder kon buiten komen. Ik was meer bezig met overleven dan met leven en ben die periode doorgekomen dankzij het creëren van een positieve mindset.”

Dankzij een poll op Instagram weet Sofie dat er veel mensen nood hebben aan coaching. “Velen lieten weten dat ze zich soms angstig, eenzaam en onzeker voelen en dat ze het moeilijk hebben om positief te denken. Ik kan hen helpen om met behulp van een positieve mindset van deze periode net iets mooi te maken. Van die kennis zullen ze levenslang plezier hebben. Ze kunnen er ook op terugvallen bij toekomstige tegenslagen.”

Om lid te worden van het online coaching account van Sofie betaal je €29 week of €96 voor een maand. De eerste tien mensen die zich aanmelden krijgen gratis een cursus over een winners mindset ter waarde van 950 euro. Meer informatie vind je op de website of op het Instagramprofiel van Sofie.