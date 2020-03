Scouts Ranst wil mensen helpen die getroffen zijn door coronamaatregelen CVDP

18 maart 2020

15u39 4 Ranst Door de coronamaatregelen van de overheid werden de activiteiten van scouting Siegfried Ranst afgelast. De jins (17- en 18-jarigen) willen de vrijgekomen tijd op een ‘scoutmoedige’ manier opvullen door hulp te bieden aan mensen uit een risicogroep.

“Scouts en gidsen Vlaanderen verspreidde de boodschap om initiatief te nemen”, zegt leider Stijn Van Dessel (23). “We legden het voor aan onze leden en die waren meteen enthousiast. We hebben tot 5 april geen activiteiten meer, dus in plaats van ons thuis te vervelen kunnen we beter de maatschappij helpen.”

Wie iets nodig heeft van de winkel, wiens hond moet uitgelaten worden of wie andere hulp nodig heeft, mag mailen naar jins.scoutsranst@gmail.com of een sms sturen naar 04/86.61.73.91. De jins proberen deze boodschap te verspreiden via online platformen en met mails naar de gemeente en OKRA. “We kregen al veel positieve reacties van mensen die onze actie mee verspreiden. Hopelijk kunnen we op deze manier de mensen bereiken die hulp nodig hebben”, zegt Stijn.