Scholen van Ranst bereiden kinderenopvang voor CVDP

13 maart 2020

19u38 0 Ranst Op de Nationale Veiligheidsraad werd gisterenavond beslist dat de lessen in alle Belgische scholen vanaf maandag worden opgeschort. De scholen moeten de komende weken wel opvang voorzien voor ouders die overdag zelf moeilijk bij hun kinderen kunnen blijven. Vandaag zaten in de verschillende scholen van Ranst de directie en leerkrachten hiervoor samen.

“We zullen beslissen hoe we de opvang aanpakken afhankelijk van de hoeveelheid kinderen en hun leeftijd. De ouders mogen per week doorgeven of hun kinderen al dan niet naar school komen”, zegt directeur Mieke Bellens van Vrije Basisschool De Springplank. “We willen de kinderen zo veel mogelijk buiten laten spelen als het weer dat toelaat. We hebben een grote buitenruimte met fietsen en speelkoffers met veel materiaal. Als het regent kunnen ze binnen kleuren, puzzelen, boekjes lezen of gezelschapsspelletjes spelen.” De kinderen van de lagere school krijgen werk- en leerboeken mee naar huis om leerstof te herhalen. Elke maandag krijgen ze een mail van de klasjuf met opdrachten en ook via een digitaal leerplatform krijgen ze taken.

Ook de kinderen van de lagere school van het Sint Lucia Instituut, zullen de komende weken pakketten krijgen met zelfstandig te verwerken taken. “Hiermee kunnen ze zich ongeveer twee uur per dag nuttig bezighouden in het kader van leerplannen en eindtermen,” zegt directeur Kevin Francken. Voor de concrete organisatie van de opvang wacht de school nog op richtlijnen van de overheid.

Ook het Annuncia Instituut in Ranst wacht op de maatregelen van de overheid om de concrete invulling van de opvang te voorzien. “De richtlijnen kunnen op elk moment nog wijzigen, maar we hebben voorlopig al een eerste week in opvang voorzien”, zegt de directeur.