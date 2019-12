Schapenboer laat honden halsband met stekels dragen als bescherming tegen wolf: “Moet ik mijn schapen laten doodbijten?” Ben Conaerts

29 december 2019

13u20 2 Ranst In Ranst is er commotie ontstaan over een schapenboer die zijn herdershonden een halsband met lange, scherpe stekels laat dragen. De boer wil daarmee zijn schapen beschermen tegen de wolf die momenteel in de Kempen rondzwerft. Maar de buurt is niet opgezet met de ingreep.

De wolf die in de Kempen rondzwerft en de afgelopen week hoogstwaarschijnlijk drie schapen heeft doodgebeten, dwingt schapenboer Theo De Cock tot extreme maatregelen. Om zijn schapen te beschermen, had hij twee van zijn herdershonden een halsband met stekels aangetrokken. Maar dat lokte in de buurt heel wat verontwaardiging uit. De buurtbewoners vrezen dat de honden zichzelf kunnen verwonden aan de stekels en beschouwen de ingreep als dierenmishandeling. Intussen heeft de schapenboer in overleg met de politie bij één van de twee honden de halsband verwijderd.

Drie uur lang lawaai

Theo is naar eigen zeggen de afgelopen jaren al meer dan dertig schapen kwijtgeraakt. Nu er opnieuw een wolf rondzwerft in de Kempen, is de schapenboer dan ook meer dan ooit op zijn hoede. Op regionale tv-zender ATV verklaart hij dat zijn honden vrijdagnacht drie uur lang lawaai hebben gemaakt en hebben zitten bijten naar ‘een beest’. “Het is heel erg aan het worden en het zit bij mij echt heel hoog. Ik wil mijn dieren niet laten afmaken. Moet ik mijn schapen laten doodbijten en de wolf vrij spel geven?”

De schapenboer ontkent dat de halsbanden een vorm van dierenmishandeling zijn. “Ze zijn gemaakt uit inox en wegen 600 gram. Voor zo’n hond mag dat geen hindernis zijn”, meent hij.

Wolfwerende omheining

Volgens Welkom Wolf is er voor schapenhouders een véél betere manier om hun dieren te beschermen: een wolfwerende omheining. “In de praktijk zal zo’n omheining goed functioneren en 98 procent van alle wolvenaanvallen voorkomen als ze 120 centimeter hoog is, als de wolf er niet doorheen kan, én als ze minstens twee stroomdraden bevat: één op 15 centimeter van de grond en één op de bovenkant op 120 centimeter. Op die manier kan de wolf er niet onder en er ook niet over.”

De reportage op ATV: