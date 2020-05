Recyclagepark Ranst heeft nieuwe openingsuren CVDP

20 mei 2020

12u00 0 Ranst Om de wachttijden aan het recyclagepark in Ranst te verminderen, is vanaf deze week een bezoek ook mogelijk op dinsdagvoormiddag. Bezoekers kunnen er ook opnieuw terecht met textiel en herbruikbare goederen.

Sinds de heropening van het recyclagepark in de Ter Stratenweg gelden er aangepaste maatregelen. Zo wordt er maximaal 1 bezoek per adres per week toegelaten. Er wordt ook gevraagd om met maximaal twee personen de verplaatsing te maken en er geldt een beperking van het aantal wagens dat gelijktijdig aanwezig mag zijn. Door de regels van social distancing kunnen de parkwachters tijdelijk niet meer helpen bij het uitladen van de auto of het bedienen van de betalingszuil. Tot slot wordt er geen cash geld aanvaard en wordt gevraagd om zoveel mogelijk contactloos te betalen.

Om het containerpark te ontlasten en de wachttijden aan te pakken, besloot de gemeente om de openingsuren uit te breiden. Vanaf deze week is het park ook open op dinsdagvoormiddag van 9 tot 12 uur. Maandag, woensdag en zondag blijven sluitingsdagen. Er worden ook opnieuw textiel en herbruikbare goederen ingezameld. Iedereen met oude kledingstukken, herbruikbare meubelen, servies, spelletjes of boeken kan ze een nieuw leven schenken in het recyclagepark.