Recensie Hof Van Ranst AMK

12 juni 2019

09u20 0 Ranst Bij een warm avondzonnetje zetten we ons op het mooie, grote terras van Hof Van Ranst. Van de vele tafels zijn er toch wel wat bezet op een gewone dinsdagavond. Het grote terras (met aangrenzende speeltuin) leent zich perfect om op een zonnige dag te komen genieten van een hapje en een drankje, en ook binnen ziet alles er in orde uit. We bestellen ons eten bij de vriendelijke eigenares, en zo is onze avond vertrokken.

Als voorgerecht neem ik tartaar van tonijn. Mijn vriend, die vegetarisch is, heeft jammer genoeg niet zo veel keuze. Dan maar kaaskroketten. Die zijn niettemin in orde, met een klein slaatje bij. De tartaar van tonijn is dan weer een niveautje hoger. Ten eerste is het mooi gepresenteerd, het ziet er een chic gerechtje uit. Het smaakt ook vers, wat kruiden en sesamzaadjes maken de tartaar smaakvol. De toefjes wasabi en stukjes kroepoek maken het gerecht af.

Als hoofdgerecht vraag ik pasta met gorgonzola, kip en spinazie, mijn vriend kiest pad thai. De hoofdgerechten vallen eerlijk gezegd wat tegen. In mijn pasta zit geen spinazie, wat jammer is, want dat hoorde toch bij het gerecht. De rucola op de pasta vervangt die spinazie niet. De kip is wat overgaar, en de gorgonzolasaus smaakt ook niet af. Wel krijg je een grote portie, en een mooi bord, maar ik heb wel al betere pasta’s gegeten. De pad thai van mijn vriend is dan weer veel te pikant, dat overheerst alles, en de zoetzure saus smaakt wat goedkoop. Jammer van de hoofdgerechten, want de voorgerechten waren wel in orde, en ook de bediening was de hele avond zeer vriendelijk! We besluiten het hierbij te laten, want we hebben wel genoeg gegeten. Misschien hebben we volgende keer meer geluk als we een ander hoofdgerecht kiezen.

Contactgegevens:

Kromstraat 67, 2520 Ranst

03 337 20 26

info@brasseriehofvanranst.be

Openingsuren:

Alle dagen open vanaf 11 uur

Prijzen:

Voorgerechten: €7,5 - €20,5

Hoofdgerechten: €16,5 - €27,95

Nagerechten: €8,5 - €12,5

Scores:

Eten: 6/10

Bediening: 8/10

Comfort: 8/10

Sterren: 3/5