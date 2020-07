Ranst telt 21 besmettingen in één week: “Meeste zijn terug te leiden naar begeleider op speelpleinwerking” Caroline Van de Pol

27 juli 2020

16u10 0 Ranst Ranst kreeg de voorbije week te maken met een opstoot van het aantal coronagevallen en is momenteel de op één na slechtst scorende gemeente van de provincie Antwerpen. Volgens burgemeester Johan De Ryck wordt er gericht gezocht naar de besmette mensen.

Uit de cijfers van Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor volksgezondheid, blijkt dat de voorbije week in Ranst 21 besmettingen werden vastgesteld. In vergelijking met het aantal bewoners scoort Ranst daarmee het slechtst na de stad Antwerpen. Het gemeentebestuur zoekt naar manieren om de uitbraak in te perken. “Tot voor kort kregen we geen informatie van de dokter, maar sinds zaterdag hebben we de gegevens van de besmette mensen. Nu kunnen we ze traceren en zien welke maatregelen genomen kunnen worden”, zegt burgemeester Johan De Ryck.

Verspreider op speelplein

Een groot deel van de recente besmettingen in Ranst kan teruggekoppeld worden aan de speelpleinwerking. “Het is begonnen bij een besmette begeleider op de speelpleinwerking. Nadat ze dat is komen melden, hebben we haar bubbel met 2,5- tot 3-jarigen onmiddellijk gesloten. Alle betrokken begeleiders, ouders en kinderen werd gevraagd om contact op te nemen met hun huisarts. Dat lag mee aan de basis van het hogere aantal positieve testen in onze gemeente.”

In Ranst zijn momenteel mondmaskers verplicht in openbare gebouwen en op het openbaar vervoer vanaf de leeftijd van 12 jaar. Voor horecazaken gelden verschillende regels waaronder een maximum van 10 personen per tafel en een afstand tussen de tafels van minstens 1,5 meter. De contactgegevens van één klant per tafel moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 dagen voor eventueel later contactonderzoek. In Ranst geldt ook een samenscholingsverbod van meer dan 10 personen. Afwijkingen daarvan zijn activiteiten van een vereniging, zomerkampen, gezeten recepties, huwelijken en begrafenissen.