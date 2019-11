Ranst herdenkt Wapenstilstand met een lezing over de wederopbouw na WO1 CVDP

05 november 2019

16u00 0 Ranst De gemeente Ranst zal op maandag 11 november zijn slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog herdenken met een plechtigheid en een lezing.

Vanaf 9 uur zullen de burgemeester en schepenen kransen neerleggen bij de oorlogsmonumenten in de verschillende deelgemeenten. Om 10.30 uur zal een plechtigheid plaatsvinden aan het oorlogsmonument in Oelegem met nadien een kop chocomelk voor de aanwezigen. Aansluitend zal kunsthistoricus Jeroen Cornilly een lezing geven in gemeentelijke basisschool De Driehoek. Deze lezing zal gaan over de uitdagingen van de wederopbouw van België na de Eerste Wereldoorlog. Jeroen Cornilly zal het onder andere hebben over de nationale organisatie van de wederopbouw, de vraag naar bijkomende huisvesting en de uiteenlopende visies van architecten. Tot slot wordt de herdenking van Wapenstilstand beëindigd met een kleine receptie.