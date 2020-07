Ranst heeft relatief gezien derde meeste nieuwe coronagevallen in België: “Ik reken op jullie verantwoordelijkheidsgevoel” emz

25 juli 2020

21u57 0 Ranst Met 15 nieuwe besmettingen in de laatste 7 dagen heeft Ranst het derde meeste nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners in heel België. De uitbraak in een bubbel van de gemeentelijke speelpleinwerking heeft daar volgens burgemeester Johan De Ryck (N-VA) veel mee te maken. Hij hoopt dankzij meer informatie over de testresultaten in de nabije toekomst korter op de bal te kunnen spelen. Specifieke extra maatregelen voor Ranst lijkt het bestuur nog niet te treffen.

Na het Luxemburgse Aubange en het Antwerpse Lint staat Ranst op de lijst van het meeste nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen zeven dagen per 100.000 inwoners. De 15 nieuwe gevallen vertalen zich door de 19.008 inwoners tot 79 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat is op die schaal twee meer dan Antwerpen.

Uitbraak in speelpleinbubbel

Burgemeester De Ryck beseft de ernst van de situatie. “Het wordt stilaan duidelijk dat we opnieuw een moeilijke periode tegemoet gaan in het bestrijden van het COVID-19-virus.” Toch plaatst hij een kanttekening. “Hoewel het aantal positieve test momenteel vergelijkbaar is met die aan het begin van de crisis, kan ik jullie geruststellen dat er nu veel meer getest wordt dan in die periode en dat de personen die positief testen veel vaker geen of nauwelijks ziekteverschijnselen vertonen. Die hoeven dus niet in het ziekenhuis opgenomen te worden”, vertelt hij.

Wat mee aan de oorzaak ligt van het hoge aantal besmettingen, is de bubbel van 2,5- tot 3-jarigen van de gemeentelijke speelpleinwerking. Die werd na het eerste bericht van een positieve test bij een van de begeleiders stopgezet. “Alle betrokken begeleiders, ouders en kinderen werd gevraagd contact op te nemen met hun huisarts. Zo lieten veel Ranstenaren zich op korte tijd testen. Dat ligt mee aan de basis van het hogere aantal positieve testen in onze gemeenten.”

Snel lokale maatregelen nemen

Vanwege het opflakkerende coronavirus kwamen de burgemeesters van de Eerstelijnszone Pallieterland (Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst) zaterdag om 14 uur samen om duidelijkheid te krijgen over de situatie in de regio. Daar werd beslist dat vanaf heden burgemeester rechtstreeks op de hoogte gebracht zullen worden van de testresultaten. “Zo kunnen we korter op de bal spelen en sneller lokale maatregelen nemen”, klinkt het.

Specifiek voor Ranst vraagt de burgemeester de fysieke contacten toch wel te beperken. Echte extra maatregelen behalve zoals die opgelegd worden door de federale overheid en de provincie komen er nog niet. Die moeten wel strikt gevolgd worden. “Ik reken op jullie verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke Ranstenaar om de afstandsregels na te leven en om alle gezondheidsaanbevelingen toe te passen”, besluit burgemeester De Ryck.