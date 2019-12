Ranst betrekt bewoners bij projecten met het Veerkrachtige Dorpen-traject CVDP

09 december 2019

17u01 11 Ranst Het gemeentebestuur van Ranst schrijft zich in voor het Veerkrachtige Dorpen-traject van de provincie Antwerpen. Daar wordt bekeken hoe de dromen van inwoners voor de toekomst van hun dorp omgezet kunnen worden in concrete acties.

Het gemeentebestuur van Ranst wil met het traject inwoners met interactieve sessies betrekken bij het ontwikkelen van ideeën en projecten in hun dorp. Begin 2020 start in deelgemeente Ranst het eerste Veerkrachtige Dorpentraject, daarna volgt Emblem. De bedoeling is overal dezelfde: wat goed loopt, mag maximaal behouden blijven en wat beter kan, zal aangepakt worden. Zaken die de inwoners van de deelgemeente Ranst bezighouden zijn onder meer de integratie van nieuwe inwoners, betaalbare woningen en de gevolgen van de klimaatverandering.

Van dorpsvisie tot concrete acties

Samen met de inwoners en de lokale verenigingen gaan het gemeentebestuur en de provincie Antwerpen op zoek naar antwoorden op deze vragen. Ze zullen als basis dienen voor een globale dorpsvisie waarmee gemeentebestuur en burgers de komende jaren aan de slag kunnen. In alle fases van het Veerkrachtige Dorpen-traject participeren burgers in de opmaak van een dorpsvisie tot de uitvoering ervan in concrete acties. Alle geïnteresseerde inwoners zijn van harte welkom om daaraan deel te nemen.

Meer informatie hierover vind je op de website.