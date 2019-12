Raf Guetens uit Broechem publiceert zijn eerste kinderboek ‘Het eiland van Nati’ CVDP

06 december 2019

17u59 4 Ranst Schrijver Raf Guetens en illustrator Delphine Vantornhout gaven in oktober samen hun eerste kinderboek ‘Het eiland van Nati’ uit.

Raf Guetens (66) speelt accordeon, is graag op stap met zijn kleinkinderen en geeft workshops aan de universiteit van Drohobych in Oekraïne. Schrijven doet hij al zijn hele leven. Na de twee kortverhalen ‘Schijn’, en ‘Chaotisch Leven’, schreef hij nu ook het kinderboek ‘Het eiland van Nati’. “Ik maakte dat verhaal oorspronkelijk voor iemand die het wilde voorlezen”, vertelt hij. “Mijn kinderen vonden dat ik het moest uitgeven, net zoals bij mijn kortverhalen. Toen ik illustrator Delphine Vantornhout leerde kennen, besloot ik om samen met haar het boek te publiceren.”

‘Het eiland van Nati’ gaat over een eiland dat op een dag overspoeld wordt door plastiek. Met de hulp van verschillende dieren probeert inwoner Nati het probleem op te lossen. “Het verhaal kan worden voorgelezen in de klas, op de jeugdbeweging of thuis. Het is een uitnodiging om met kinderen van gedachte te wisselen over wat wij zelf kunnen doen om plastiekvervuiling tegen te gaan.” Raf’s dochter werkt aan een pedagogisch project rond het verhaal, zodat leerkrachten het boek in de klas kunnen gebruiken met een pakket erbij.

Inspiratie voor zijn verhalen haalt Raf uit de mensen die hij tegenkomt. “Als je zonder oordeel kijkt naar mensen worden ze heel boeiend.” Met vulpen schreef hij ‘Het eiland van Nati’ neer, om het nadien over te typen. “De eerste zin is altijd het moeilijkste. Als ik daarna verder schrijf, weet ik nog niet hoe het verhaal zal aflopen dus dat is spannend.”

‘Het eiland van Nati’ is voor 17 euro te koop in elke boekhandel en kan ook besteld worden bij Raf Guetens zelf (rafguetens@hotmail.com).