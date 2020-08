Personenwagen volledig uitgebrand na technisch defect Sander Bral

11 augustus 2020

19u08 0 Ranst Aan de Schildesteenweg in Oelegem (Ranst) vatte een personenwagen dinsdagnamiddag plotseling vuur door een technisch defect. De brandweer moest ter plaatse komen om het voertuig te blussen maar kon niet voorkomen dat de Volvo volledig uitbrandde.

Niemand raakte gewond. De vlammen sloegen niet over naar de school waar de wagen vuur vatte, maar er kwam wel heel wat rook in het turnlokaal terecht. Het gebouw moest geventileerd worden. De wagen zelf is volledig verloren.