Personal trainers van B-Fit delen gratis filmpjes over thuistraining CVDP

24 maart 2020

15u37 3 Ranst De personal trainers van B-Fit zullen tot het einde van de coronacrisis gratis artikels en video’s aanbieden om mensen te helpen met efficiënte thuistraining.

Thomas Van de Vel (30) richtte vijf jaar geleden B-fit op in Ranst om als personal trainer aan de slag te gaan. Na twee jaar besloot hij om met een team van andere specialisten samen te werken om het niveau binnen de verzadigde personal training-markt te verhogen. Sindsdien biedt B-fit de best mogelijke trainings- en voedingscoaching aan met een grote focus op wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening. De personal trainers van B-fit zijn ondertussen aanwezig in fitnescentra in onder andere Lier, Kontich, Ekeren, Antwerpen, Brasschaat en Beveren.

Wegens de coronacrisis zette B-fit twee weken geleden zijn live trainingen stop. “Afgelopen week kregen we erg veel vragen, van zowel leden als onze volgers op social media, over hoe thuis aan sport te doen”, vertelt Thomas. “De meeste mensen beseffen blijkbaar goed dat beweging essentieel is, ook al wordt het moeilijker gemaakt in deze tijden. Veel mensen zijn ook bang om hun opgebouwde progressie en spierkracht te verliezen.” Hij besliste daarom om zich samen met de andere personal trainers te focussen op gratis artikels en video’s over home work-outs. “Naast videocontent hebben we deze week een uitgebreide gratis gids met voorbeeldschema’s geschreven waarin we thuistraining volledig behandelen.”

Meer informatie vind je op de website en op de Facebookpagina van B-Fit.