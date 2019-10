Palestijnse broers van Fedasil Broechem hielpen mee op Sfinksfestival AMK

15u45 0 Ranst Achmed en Adonis, twee broers uit Palestina, verlieten hun thuisland en wonen nu in het opvangcentrum in Broechem. Ze wilden kennis maken met de Belgische cultuur, hun Nederlands oefenen en nieuwe mensen leren kennen: daarom hielpen ze eind juli samen met een tiental andere bewoners bij de opbouw en afbraak van het vierdaagse Sfinksfestival in Boechout.

Achmed en Adonis komen uit Gaza, Palestina. Achmed is muzikant, en had zijn eigen muziekband. “Wij maakten vooral muziek met een kritische boodschap, het is mede daarom dat wij Palestina verlaten hebben. In ons land is het verboden om op te komen voor je eigen mening, anders arresteren ze je. De vrijheid om je eigen mening te uiten, is van onschatbare waarde.”

Helpen op een muziekfestival leek de broers dus op hun lijf geschreven. “We hadden nog nooit van het festival gehoord, maar wilden graag een handje toesteken bij de opbouw. Dat was enorm leuk en leerrijk! In Palestina bestaan zulke festivals namelijk niet. Door dit project hebben we de kans gekregen om nieuwe mensen te leren kennen, kennis te maken met de Belgische cultuur en met de Nederlandse taal.”, zegt Adonis. Achmed bevestigt: “Het was hard werken en ‘s avonds waren we vaak erg moe. Maar het terrein zag er prachtig uit en al die vrolijk feestende mensen vormden de grootste beloning. Ik heb tijdens het festival en de afbraakperiode ook de kans gekregen om nog eens piano te spelen. Het heeft me enorm veel deugd gedaan om als muzikant nog een keertje te mogen optreden voor publiek.”