Overzicht: Deze restaurants openen terug de deuren in Ranst en omstreken CVDP

08 juni 2020

09u47 3 Ranst Na een lockdown van bijna drie maanden heropent vandaag de horeca. Ook in Ranst en omstreken openen cafés en restaurants terug de deuren onder verplichte veiligheidsvoorwaarden. In sommige zaken kan je weer terecht met nieuwe openingstijden en verplichte reservatie. Enkele restaurants blijven ook afhaalservice aanbieden.

Brasserie Hof van Ranst

Open vanaf maandag 8 juni. Er zal voldoende afstand tussen de tafels zijn, zowel binnen als op het terras. Er zal voldoende ontsmettingsmiddel aanwezig zijn en de kelners dragen een mondmasker.

Meer informatie vind je op de website.

Stroopop

Open vanaf woensdag 10 juni. Er wordt gevraagd om zo veel mogelijk op voorhand te reserveren. Er worden groepen tot maximum 10 personen toegelaten en er mag enkel geconsumeerd worden zittend aan tafel. Door de verplichte veiligheidsafstand van 1,5 meter tussen de tafels is de bezettingscapaciteit gehalveerd. Om zo veel mogelijk mensen een plaats te bieden, zijn er shiften tijdens het weekend. De eerste shift loopt van 17 tot 20 uur, de tweede van 20 tot 01 uur.

Meer informatie vind je op de website.

Eetcafé T’ven

Open vanaf donderdag 11 juni. Reserveren is verplicht en ook de afhaalservice blijft voorlopig beschikbaar.

Meer informatie vind je op de Facebookpagina.

Brasserie De Leeuw

Open vanaf dinsdag 9 juni. Er gelden nieuwe openingstijden en er wordt gewerkt met shiften. Ook de afhaalservice blijft voorlopig doorlopen.

‘s Middags is de keuken open van 12 tot 14 uur met een uitgebreide kaart. In de namiddag tussen 14 en 17 uur is het enkel mogelijk om snacks te bestellen. De eerste avondshift loopt van 18 tot 19.30 uur en de tweede shift van 20 tot 21.30 uur. Om middernacht worden de deuren gesloten. Klanten moeten tijdig reserveren voor maximum 10 personen per tafel. Aan de toog zitten of staan is niet mogelijk en roken is enkel toegestaan zittend aan de terrastafel. Werknemers zullen mondmaskers dragen en hun handen ontsmetten. Het afhaalmoment van de takeaway is tussen 17 en 18 uur.

Meer informatie vind je op de website.

Café De Lindenboom

Open vanaf dinsdag 9 juni. De openingsuren en -tijden werden aangepast. Van dinsdag tot en met zondag zijn klanten welkom van 12 tot 01 uur. Maandag is de sluitingsdag.

Meer informatie vind je op de website.

Sportcafé Het Loo

Open vanaf woensdag 10 juni. Reserveren is alleen nodig bij een bezoek met meer dan 4 personen.

Meer informatie vind je op de Facebookpagina.

Restaurant Bärgli

Open vanaf vrijdag 12 juni.

Meer informatie vind je op de website.

Brasserie en restaurant Oliver

Open vanaf zaterdag 13 juni. Afhaalservice blijft ook beschikbaar.

De aangepaste openingsuren zijn maandag tot vrijdag van 11 tot 17 uur en zondag van 11 tot 21.30 uur. Woensdag is de zaak gesloten. Gezelschappen vanaf 10 personen moeten reserveren en de afhaalservice blijft alle dagen van de week beschikbaar tussen 11 en 18.30 uur.

Meer informatie vind je op de website.

Bistro De Smaak

Open vanaf woensdag 10 juni. Reservatie is verplicht. De tafels zullen met voldoende afstand van elkaar staan en er zijn voldoende handgels aanwezig.

Meer informatie vind je op de website.