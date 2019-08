Ordal: het enige water afkomstig uit de Antwerpse grond

19 augustus 2019

11u23 1 Ranst Ordal verkoopt water, limonades, siropen en vruchtensappen afkomstig van de waterbron in Ranst. Sinds 7 jaar runnen Liesbeth Schelkens (35) en Stefan Schelkens (33) samen met hun neef Michaël Schelkens (36) als derde generatie het familiebedrijf.

Niet veel mensen weten dat er zich een natuurlijke mineraalwaterbron bevindt in Ranst en dat deze de enige van de provincie Antwerpen is. Het water wordt er jarenlang gezuiverd door de verschillende lagen van de Kempische zandbodem. “Ons water heeft een goede smaak en is dagelijks bruikbaar. Het is ook geschikt voor zwangere vrouwen, mensen met een dieet en voor babyvoeding”, vertelt Liesbeth. Het wapenschild van Ranst prijkt bovenaan het Ordal-logo, als verwijzing naar de afkomst van het water.

“Onze grootouders startten hier in 1938 met een bedrijfje dat krieken in bokalen verkocht”, vertelt Stefan. De kersen afkomstig van de boeren uit de buurt, werden ontpit en zoeter gemaakt met suikersiroop. Toen de boeren stopten met het leveren van krieken, stapte het bedrijf over op de verkoop van het bronwater. Met de suikersiroop voor de kriekenbokalen maakten ze ook grenadines en limonades. “De inwoners van Ranst zijn altijd fier geweest op de streekproducten van Ordal. We zien dat ze hier in de buurt meer verkocht worden dan elders.”

Vandaag wordt het water van Ordal in heel België verkocht en zijn de siropen, limonades en vruchtensappen ook verkrijgbaar in de buurlanden. Via drankencentrales en groothandelaars komen de producten terecht in de winkelrekken van supermarkten zoals Carrefour, Alvo, Delhaize, Match en Bio Planet. Het water wordt ook gedronken in ziekenhuizen, scholen en op overheidsdiensten zoals het Vlaams parlement. De naam Ordal doet veel mensen aan Orval denken. Vroeger was het de gewoonte om een waterbron te vernoemen naar een plaats in de Ardennen. Toen dit later verboden werd, veranderde de naam naar Ordal.

Ordal groeide over de jaren heen, maar veranderde nooit van locatie. “We kregen een keer de kans om een bedrijf over te nemen, maar deden het niet vanwege de waterkwaliteit van onze bron”, vertelt Stefan. De laatste jaren proberen ze meer in te zetten op suikervrije dranken zoals aromawaters en zero limonades. “Vroeger waren mensen fysiek actiever en hadden ze nood aan onze traditionele limonades met suiker. Nu steeds meer mensen een zittend beroep hebben, is er meer vraag naar suikervrije dranken.” In Vlaamse scholen worden vanaf 2020 zelfs geen suikerhoudende dranken meer aangeboden.

Liesbeth, Stefan en Michaël vinden het leuk om als familie samen te werken.“Aan titels doen we niet mee, we verdelen het werk gewoon onder ons drie”, vertelt Liesbeth. De zaakvoerders werkten ook eerst bewust enkele jaren in andere bedrijven om daar ervaring op te doen. Ondanks dat ze opgroeiden met Ordal en er nu zelf voor werken, zijn ze het nog steeds niet beu. “We moeten soms zelfs oppassen dat we er niet te veel over praten met onze partners erbij.”