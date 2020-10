Oprit E34 Oelegem richting Antwerpen nacht afgesloten emz

01 oktober 2020

22u03 0 Ranst De oprit van de E34 richting Antwerpen in Oelegem (Ranst) wordt van vrijdagavond 2 oktober om 20 uur afgesloten tot zaterdagmorgen 3 oktober om 05 uur.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert herstellingswerken uit aan het wegdek over een kleine zone. De omleiding verloopt via de E34 richting Turnhout. Via het op- en afrittencomplex in Zoersel kan gekeerd worden.