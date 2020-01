Oprichtster van verzorgingsproductenmerk SELF organiseert eerste soiree in Emblem CVDP

24 januari 2020

11u26 0 Ranst Onderneemster Isabelle Ulenaers (37) organiseerde gisterenavond een eerste soiree rond haar verzorgingsproductenmerk SELF. In de Emblemse eetgelegenheid/bloemenzaak Brood en Bloemen legde Isabelle contact met meer dan vijftig enthousiaste vrouwen die graag wat extra me-time willen spenderen.

Isabelle Ulenaers ruilde enkele jaren geleden haar job als psychologe in voor die van Skincare Product Developer. “Het begon met de huidproblemen van mijn dochtertje waar ik destijds geen oplossing voor vond”, vertelt ze. “Daarom nam ik de beslissing om zelf 100 % natuurlijke gezondheidsproducten te ontwikkelen.” Ondertussen bracht Isabelle met haar nieuwe verzorgingsproductenmerk SELF een 8-tal vegan en zero plastic producten op de markt, zoals een lippenbalsem, gezichtsmaskers en crèmes. Vorig jaar won ze daarvoor de prijs voor meest beloftevolle onderneemster van het jaar, die werd uitgereikt door Unizo en Markant vzw.

Omdat Isabelle dagelijks werd aangesproken door mensen met huidproblemen, besloot ze om een SELF-soiree te organiseren waar verhalen en ervaringen gedeeld kunnen worden. ”De interesse voor dit nieuwe initiatief was bijzonder groot, want op een kwartier waren alle plekjes weg. Het evenement zelf was een groot succes: de deelnemers wisselden gegevens uit, maakten foto’s en deelden verzorgingservaringen uit. Er werd veel gedronken, gegeten en gelachen en er werden ook nieuwe vriendschappen gesloten.”

Volgens twee Oost-Vlaamse deelneemsters was de SELF-soiré een unieke beleving: “Alles was tot in de puntjes verzorgd en straks gaan we naar huis met een zelfgemaakt boeketje bloemen. Isabelle Ulenaers promoot met het gebruik van haar producten kwaliteitsvolle me-time en die hebben we hier in overvloed gekregen.”