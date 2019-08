Oorlogsgeschiedenis in militaire voertuigen tijdens Molekenskermis Sander Bral

04 augustus 2019

15u42 0 Ranst Volksspelen, concerten, kinderanimatie en gerstenat. Het eerste weekend van augustus staat in Oelegem garant voor de Molekenskermis. Ter ere van 75 jaar bevrijding werden er dit jaar in militaire voertuigen rondleidingen gegeven door Oelegemse locaties rijk aan oorlogsgeschiedenis.

De oude molen van Oelegem wordt al sinds 1937 gevierd ter hoogte van Pousse Café in de Oudstrijdersstraat. Naast de kermis en het groot volksfeest stonden er deze zomer ook rondleidingen in het kader van 75 jaar bevrijding op het programma, in aangepaste voertuigen én kledij.

“In militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog hebben we rondleidingen gegeven rond het dorp”, zegt Luc Bouvin (57), voorzitter van de Belgische Nationale Strijdersbond. “Op zes locaties werd er gestopt om een verhaal te vertellen dat gelinkt is aan de oorlog of de bevrijding. Zo is er bijvoorbeeld het verhaal van de Oelegemse oorlogsheld Fonske Daems. De twee grote lindebomen aan Pousse Café, de welkomstbomen van Oelegem, waaiden Fonske meer dan honderd jaar geleden uit, vooraleer hij sneuvelde aan de kust tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die bomen hebben de gruwelen van beide wereldoorlogen overleefd.”

Naast de rondleidingen en de volksspelen genoten de bezoekers onder van de muziek van Yucca Bam en Swift.