Ongeval op E34 in Ranst: twee vrachtwagens botsen Toon Verheijen

30 september 2019

11u10 0 #E34 Ongeval in Ranst richting Antwerpen. Het verkeer kan er maar moeilijk voorbij. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Twee vrachtwagens geraakten maandagmorgen betrokken in een verkeersongeval op de E34 in de richting van Antwerpen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de op- en afrit in Oelegem. Door de kop-staartaanrijding tussen de twee vrachtwagens, waren de twee rijstroken versperd. De brandweer moest één van de bestuurders uit zijn cabine bevrijden. Het ongeval zorgde meteen voor een file tot in Zandhoven omdat het verkeer alleen over de invoegstrook voorbij het ongeval kon.