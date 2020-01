Oelegemse leerlingen brengen show met Circus Lucini: “De diabolo’s en flowersticks vliegen in het rond”



CVDP

20 januari 2020

20u13 3 Ranst De kinderen van Vrije Basisschool Sint-Lucia in Oelegem brengen op 7 en 8 februari een optreden met hun eigen circus Lucini. “Leerlingen, leerkrachten en het oudercomité hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om een onvergetelijke show in elkaar te steken.”

De voorstelling zal plaatsvinden in de circustent van circus Picolini, die wordt opgesteld op het grasveld tegenover de school. Op vrijdag is er een show om 15 uur en op zaterdag is er een om 11 en een om 15 uur. “De ticketverkoop gaat vlot, onze laatste voorstelling is zelfs al uitverkocht”, vertelt directeur Kevin Francken. “Voor de andere shows kunnen geïnteresseerden nog tickets kopen via de website.”

De circusvoorstelling is het slotstuk van een projectweek die de school om de vijf jaar organiseert. “Onze leerlingen zijn al sinds september aan het repeteren. Ook na schooltijd en tijdens de speeltijd zien we de diabolo’s en flowersticks in het rond vliegen.” Dennis en Eefje van circus Picolini lieten de kinderen kennis maken met de verschillende disciplines en leren hen bij over hun leven in een woonwagen. Ook tijdens andere lessen komt het circusthema aan bod. “Ik hoor vaak van oud-leerlingen dat ze met veel plezier terugdenken aan de projectweek, dus ik hoop dat deze editie even succesvol wordt.”